«Челси» разгромил «Саутгемптон» со счётом 6:0. Маунт и Вернер оформили по дублю

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Саутгемптон» принимал «Челси». Гости одержали разгромную победу – 6:0.
На 8-й минуте счёт открыл защитник синих Маркос Алонсо, ему ассистировал Мэйсон Маунт. На 16-й минуте Маунт удвоил преимущество «аристократов». Через пять минут форвард Тимо Вернер довёл счёт до разгромного.
На 31-й минуте отличился полузащитник Кай Хаверц. На 49-й минуте Вернер сделал дубль. Через пять минут Маунт забил свой второй мяч в матче.
После 30 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 очка. «Саутгемптон» (36) – на 13-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (73).
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