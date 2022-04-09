Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» разгромил «Саутгемптон» со счётом 6:0. Маунт и Вернер оформили по дублю

«Челси» разгромил «Саутгемптон» со счётом 6:0. Маунт и Вернер оформили по дублю
Комментарии

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Саутгемптон» принимал «Челси». Гости одержали разгромную победу – 6:0.

На 8-й минуте счёт открыл защитник синих Маркос Алонсо, ему ассистировал Мэйсон Маунт. На 16-й минуте Маунт удвоил преимущество «аристократов». Через пять минут форвард Тимо Вернер довёл счёт до разгромного.

На 31-й минуте отличился полузащитник Кай Хаверц. На 49-й минуте Вернер сделал дубль. Через пять минут Маунт забил свой второй мяч в матче.

После 30 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 очка. «Саутгемптон» (36) – на 13-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (73).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
09 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 6
Челси
Лондон
0:1 Алонсо – 8'   0:2 Маунт – 16'   0:3 Вернер – 21'   0:4 Хаверц – 31'   0:5 Вернер – 49'   0:6 Маунт – 54'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022