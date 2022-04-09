«Барселона» надеется убедить Серхи Роберто продлить контракт с клубом

Испанская «Барселона» намерена продлить контракт с полузащитником Серхи Роберто, который летом может стать свободным агентом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, встреча представителей испанского клуба с агентами 30-летнего футболиста состоится на следующей неделе. «Барселона» хочет убедить Роберто подписать новый контракт, чтобы не потерять его бесплатно предстоящим летом.
Роберто — воспитанник «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах испанской Ла Лиги, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов без результативных действий.
«Барселона» обыграла «Севилью» благодаря голу Педри:
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