Комментатор показал состояние стадиона в Нижнем Новгороде, построенного к ЧМ-2018

Комментатор матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Нижним Новгородом» и «Динамо» (0:1) Дмитрий Жичкин опубликовал фотографии одноимённого стадиона в Нижнем Новгороде, построенного специально к чемпионату мира 2018 года в России.
На фотографиях видно, что потолок в комментаторской кабине на стадионе покрылся следами от воды, а места для журналистов — пылью и грязью. В помещениях с потолка упала плитка, а некоторые кабинеты выглядят заброшенными.
Строительство стадиона «Нижний Новгород» началось в 2015 году специально для предстоящего чемпионата мира – 2018 в России. Строительно-монтажные работы завершились в декабре 2017 года, а в апреле следующего принят первый матч. «Нижний Новгород» на чемпионате мира в России принимал матчи группового этапа 1/8 финала и четвертьфинала.
- 9 апреля 2022
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