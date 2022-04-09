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Леонид Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» в матче с «Краснодаром»

Леонид Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» в матче с «Краснодаром»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о поражении в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

«Сложно комментировать такую игру. Наверное, сегодня мы не можем показывать какую-то цельную игру со стабильным качеством и изобилием моментов. Но в целом, я считаю, что достаточно качественно играли, оборонялись.

До пропущенного мяча я не помню ни одного момента, который был бы у «Краснодара». У нас же и в первом тайме, и во втором возникали какие-то моменты, подходы – немного не хватало на добивании, точности. Эти мячи, которые мы пропускаем то с «Химками» в компенсированное время, то сегодня с какого-то дикого рикошета.

Не заслуживаем мы пока, чтобы обстоятельства складывались в нашу пользу. И чем дольше идёт игра, чем выше фаза утомления, тем какие-то болевые точки более остро всплывают», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина».

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