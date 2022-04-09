Сегодня, 9 апреля, «Рубин» в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги принимал «Краснодар». Гости одержали победу, счёт — 1:0. Единственный мяч на 85-й минуте забил 19-летний нападающий краснодарской команды Сергей Волков.

«Рубин» потерпел уже четвёртое поражение подряд. Ранее казанцы уступили в РПЛ «Ростову» (1:2), ЦСКА (1:6) и «Химкам» (2:3). В общей сложности у «Рубина» восемь поражений в девяти последних матчах.

После 24 сыгранных туров в чемпионате России сезона-2021/2022 «Рубин» располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. От зоны стыковых матчей казанцев отделяет одно очко.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: стоит ли «Рубину» увольнять Слуцкого?

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