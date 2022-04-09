Слуцкий: рискую репутацией и карьерой, но развернуться и пойти — самое последнее

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о своём будущем в казанском клубе.
«Остаётся ли мотивация работать? Если я работаю, значит, мотивация остаётся, наверное. Мне было проще всего уйти, когда уходили все легионеры. Я же прекрасно понимаю, что лучше мы играть не будем без семи человек стартового состава. Я мог тоже сказать: «Спасибо, я пошёл, команда на 10-м месте, я очень рискую своей репутацией, карьерой». Но если мы начали это делать вместе и если мы приглашали футболистов, у нас внутри прекрасный контакт с ребятами, они стараются, нет внутренних проблем, мне кажется, что сейчас развернуться и пойти – это самое последнее.
Лучше погибнуть в бою всем вместе, как «Перевал Дятлова». Я не могу сказать, что мы умираем, но мы будем бороться до конца, при этом понимая все сложности, которые есть», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина».
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