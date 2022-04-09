«Ахмат» — «Зенит»: Алберто вывел гостей вперёд на 40-й минуте матча

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ахмат» принимает санкт-петербургский «Зенит».



Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 40-й минуте отличился нападающий гостей Юри Алберто, ему ассистировал Андрей Мостовой.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогают ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).



«Зенит» набрал 49 очков в 23 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (32) — на 7-м месте. В тройку лидеров чемпионата России входят московские клубы «Динамо» (49) и ЦСКА (43).