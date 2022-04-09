Нападающий «Барселоны» хочет продолжить карьеру на родине

Нападающий «Барселоны» Франсиску Тринкан, выступающий на правах аренды за английский «Вулверхэмптон», хочет продолжить карьеру в Португалии. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 22-летним португальским футболистом интересуется местный «Спортинг». Тринкан хочет перейти в команду на правах аренды в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне Тринкан в 26 матчах во всех турнирах за «Вулверхэмптон» забил два гола и отдал результативную передачу. За «Барселону» португальский нападающий выступает с 2020 года, перейдя из «Браги» за € 31 млн.

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