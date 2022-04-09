Криштиану Роналду разбил телефон болельщика после матча с «Эвертоном»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду разбил телефон болельщика после матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:1), сообщает Sky Sports.



По информации источника, когда португалец уходил в подтрибунное помещение после окончания встречи, один из болельщиков протянул телефон. Форвард отмахнулся от руки фаната, после чего телефон упал на землю и отскочил от неё. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» начал проверку инцидента.



«Эвертон» набрал 28 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (51) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (73).

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