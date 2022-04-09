«Рейнджерс» не планирует продлевать аренду нападающего «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло Траоре вернётся в английскую команду в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает Football Insider. В настоящее время футболист играет на правах аренды за шотландский «Рейнджерс».

19-летний Диалло был арендован «Рейнджерс» в зимнее трансферное окно до конца сезона. За шотландскую команду ивуариец в шести матчах забил один гол.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» заплатил за Диалло итальянской «Аталанте» в январе 2021 года € 21,3 млн. Футболист подписал соглашение до 2025 года.

За основную команду манкунианцев Амад Диалло Траоре в девяти матчах во всех турнирах забил гол и отдал результативную передачу. Рыночная стоимость ивуарийского игрока оценивается порталом Transfermarkt в € 18 млн.