«Реал» и «Хетафе» объявили стартовые составы на матч 31-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Хетафе» на матч 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Хетафе».



«Реал»: Куртуа, Марсело, Алаба, Милитао, Васкес, Камавинга, Каземиро, Вальверде, Жуниор, Бензема, Родриго.



Запасные: Лунин, Пиньейро, Карвахаль, Начо, Себальос, Кроос, Модрич, Асенсио, Бэйл.



«Хетафе»: Сория, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Суарес, Вильяр дель Фрайле, Максимович, Аленья, Майораль, Унал.



Запасные: Конде, Яньес, Кабако, Иглесиас, Соса, Витоло, Луиш, Родригес, Йокушлу, Рамирес.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему будут помогать ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери – Хорхе Таррага.