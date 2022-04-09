«Реал» и «Хетафе» объявили стартовые составы на матч 31-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Хетафе» на матч 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Хетафе».
«Реал»: Куртуа, Марсело, Алаба, Милитао, Васкес, Камавинга, Каземиро, Вальверде, Жуниор, Бензема, Родриго.
Запасные: Лунин, Пиньейро, Карвахаль, Начо, Себальос, Кроос, Модрич, Асенсио, Бэйл.
«Хетафе»: Сория, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Суарес, Вильяр дель Фрайле, Максимович, Аленья, Майораль, Унал.
Запасные: Конде, Яньес, Кабако, Иглесиас, Соса, Витоло, Луиш, Родригес, Йокушлу, Рамирес.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему будут помогать ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери – Хорхе Таррага.
- 9 апреля 2022
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