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«Милан» готов заплатить за нападающего «Реала» € 25 млн

«Милан» готов заплатить за нападающего «Реала» € 25 млн
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«Милан» планирует усилить состав нападающим мадридского «Реала» Марко Асенсио. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, итальянский клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста € 25 млн. В «Милане» хотят использовать Асенсио на позиции правого нападающего.

Ранее сообщалось, что Асенсио был недоволен ролью запасного на скамейке «Реала». Однако в сезоне-2021/2022 ситуация изменилась и Марко провёл за «Королевский клуб» 33 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Соглашение между Асенсио и «Реалом» истекает в 2023 году.

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