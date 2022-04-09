Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» разгромил «Астон Виллу». Сон оформил хет-трик, Кейн отдал две голевые передачи

«Тоттенхэм» разгромил «Астон Виллу». Сон оформил хет-трик, Кейн отдал две голевые передачи
Комментарии

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Тоттенхэм Хотспур». Гости одержали победу – 4:0.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 3-й минуте отличился нападающий Сон Хын Мин. На 50-й минуте преимущество «шпор» удвоил полузащитник Деян Кулушевски, ему ассистировал Гарри Кейн.

На 66-й минуте Сон оформил дубль, голевой пас отдал Кейн. Через пять минут кореец сделал хет-трик, результативной передачей отметился Кулушевски.

После 31 сыгранного тура «Тоттенхэм» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 57 очков. «Астон Вилла» с 36 очками находится на 12-й строчке в таблице.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
09 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мин – 3'   0:2 Кулушевски – 50'   0:3 Мин – 66'   0:4 Мин – 71'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022