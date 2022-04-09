«Тоттенхэм» разгромил «Астон Виллу». Сон оформил хет-трик, Кейн отдал две голевые передачи

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Тоттенхэм Хотспур». Гости одержали победу – 4:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 3-й минуте отличился нападающий Сон Хын Мин. На 50-й минуте преимущество «шпор» удвоил полузащитник Деян Кулушевски, ему ассистировал Гарри Кейн.



На 66-й минуте Сон оформил дубль, голевой пас отдал Кейн. Через пять минут кореец сделал хет-трик, результативной передачей отметился Кулушевски.



После 31 сыгранного тура «Тоттенхэм» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 57 очков. «Астон Вилла» с 36 очками находится на 12-й строчке в таблице.

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