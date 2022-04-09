Владислав Радимов: хочу, чтобы «Зенит» стал чемпионом в последнем туре
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу старшей команды над «Ахматом» (2:0) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Расстояние в три очка даёт интригу чемпионату России. Это хорошо, потому что зрители будут следить за чемпионской гонкой. Сейчас для «Зенита» был важный момент, чтобы наконец выиграть в Грозном впервые за семь лет. Победили в нужный момент! Сейчас самое время, чтобы оставить расстояние от «Динамо». Но москвичи в этом туре тоже молодцы.
Хочу, чтобы «Зенит» выиграл чемпионство в последнем туре! Для всего российского футбола это была бы очень крутая история», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 52 очками.
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