Владислав Радимов: хочу, чтобы «Зенит» стал чемпионом в последнем туре

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу старшей команды над «Ахматом» (2:0) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Расстояние в три очка даёт интригу чемпионату России. Это хорошо, потому что зрители будут следить за чемпионской гонкой. Сейчас для «Зенита» был важный момент, чтобы наконец выиграть в Грозном впервые за семь лет. Победили в нужный момент! Сейчас самое время, чтобы оставить расстояние от «Динамо». Но москвичи в этом туре тоже молодцы.



Хочу, чтобы «Зенит» выиграл чемпионство в последнем туре! Для всего российского футбола это была бы очень крутая история», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 52 очками.