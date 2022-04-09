Бывший футболист «Зенита» Радченко: «Динамо» и ЦСКА не показывают чемпионскую игру

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об интриге в Российской Премьер-Лиге после победы команды над «Ахматом» (2:0) в 24-м туре чемпионата страны.



«Интрига в чемпионате жива. В розыгрыше ещё достаточное количество очков. На данный момент по игре «Зенит» лидер в борьбе за золото. «Динамо» и ЦСКА не показывают чемпионскую игру. Дзюба не забивает восемь туров подряд? Ничего страшного. Артём проходил через такое. Затем в решающих матчах решал судьбу чемпионата. Жду от него голов», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В 24 матчах чемпионата России подопечные Сергея Семака набрали 52 очка, что позволяет им возглавлять турнирную таблицу. На втором месте расположилось московское «Динамо», у которого на три очка меньше. Замыкает тройку московский ЦСКА, набравший в 24 встречах 43 очка.