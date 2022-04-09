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«Зенит» впервые за семь лет обыграл «Ахмат» в Грозном в рамках чемпионата России

«Зенит» впервые за семь лет обыграл «Ахмат» в Грозном в рамках чемпионата России
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Сегодня, 9 апреля, «Зенит» обыграл «Ахмат» со счётом 2:0 в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. За «Зенит» забили нападающий Юри Алберто и полузащитник Александр Ерохин.

Сине-бело-голубые одержали первую с апреля 2015 года победу в матче РПЛ с «Ахматом», проходившем в Грозном. Тогда «Зенит» победил грозненскую команду со счётом 2:1. В то время она называлась «Терек».

«Зенит» набрал 52 очка в 24 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» с 32 очками находится на 7-м месте в таблице. В тройку лидеров чемпионата России входят московские клубы «Динамо» (49) и ЦСКА (43).

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