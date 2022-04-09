Юри Алберто: «Зениту» было очень важно восстановить отрыв в три очка от второго места

Нападающий «Зенита» Юри Алберто прокомментировал победу команды над «Ахматом» (2:0) в 24-м туре РПЛ. Бразилец стал автором одного из забитых мячей.

«Была быстрая контратака в исполнении нашей команды. Мостовой отдал мне передачу, я обманным движением опередил противника и увидел, что есть возможность для удара — открытый дальний угол. Получился хороший удар, я очень рад. Это мой первый гол за пределами Петербурга, до этого я отличался только на «Газпром Арене». Счастлив, что смог забить в выездной игре и что мы смогли победить.



Нам было очень важно восстановить отрыв в три очка от второго места, который сегодня сократился. Счастлив, что мы сегодня это сделали. Да, отрыв мог быть и больше, мы недобирали очки в последних матчах, но сегодня мы выполнили свою задачу и победили. Это самое важное», — приводит слова Алберто пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.