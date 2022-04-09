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Семак — об игре с «Ахматом»: все матчи в Грозном складываются тяжело, рады победе

Семак — об игре с «Ахматом»: все матчи в Грозном складываются тяжело, рады победе
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0). За сине-бело-голубых забили нападающий Юри Алберто и полузащитник Александр Ерохин.

«В первом тайме привыкали к газону. Возможно, Мостовой не совсем хорошо вошёл в игру, но мы перестроились, и всё стало получше.

Все матчи складываются тяжело в Грозном, сегодня мы очень рады победе. В оставшихся 6 матчах должны набрать максимум очков», — цитирует Семака телеграм-канал «Зенита».

«Зенит» набрал 52 очка в 24 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» с 32 очками находится на 7-м месте в таблице. В тройку лидеров чемпионата России входят московские клубы «Динамо» (49) и ЦСКА (43).

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