«Реал» — «Хетафе»: Каземиро вывел «сливочных» вперёд

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Хетафе».
Счёт был открыт в первом тайме. На 38-й минуте отличился полузащитник «сливочных» Каземиро, ему ассистировал Винисиус Жуниор.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Хетафе».
Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему помогают ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери – Хорхе Таррага.
После 30 сыгранных туров мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 69 очков. «Хетафе» с 32 очками находится на 14-й строчке в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
- 10 апреля 2022
-
00:01
- 9 апреля 2022
-
23:52
-
23:47
-
23:33
-
23:30
-
23:14
-
23:11
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
22:52
-
22:46
-
22:38
-
22:20
-
22:17
-
22:13
-
22:08
-
22:07
-
22:03
-
21:41
-
21:41
-
21:33
-
21:32
-
21:24
-
21:24
-
21:08
-
21:03
-
20:56
-
20:55
-
20:50
-
20:37
-
20:26
-
20:11
-
20:09
-
19:57