«Реал» — «Хетафе»: Каземиро вывел «сливочных» вперёд

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Хетафе».



Счёт был открыт в первом тайме. На 38-й минуте отличился полузащитник «сливочных» Каземиро, ему ассистировал Винисиус Жуниор.

Гол Каземиро:

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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Сесар Сото Градо. Ему помогают ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери – Хорхе Таррага.



После 30 сыгранных туров мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 69 очков. «Хетафе» с 32 очками находится на 14-й строчке в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».