Ерохин отреагировал на своё прозвище Король в рядах фанатов «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отреагировал на то, что фанаты клуба из Санкт-Петербурга называют его Королём.

«Думаю, это шутка, конечно. Все мы выходим на поле и стараемся сделать так, чтобы футбольный клуб «Зенит» был как можно выше и всегда занимал первые места. Болельщикам огромное спасибо за поддержку, в очередной раз их было очень много на таком дальнем выезде», — приводит слова Ерохина пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга на официальном сайте.

32-летний Ерохин в 33 матчах нынешнего сезона отметился девятью забитыми голами и одной результативной передачей. На днях полузащитник продлил соглашение с действующим чемпионом России до 2024 года.

«Зенит» набрал 52 очка в 24 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.