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Алберто объяснил, почему изменил традиционный ритуал после гола в игре с «Ахматом»

Алберто объяснил, почему изменил традиционный ритуал после гола в игре с «Ахматом»
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Нападающий «Зенита» и автор мяча в ворота «Ахмата» (2:0) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги Юри Алберто рассказал, почему не исполнил традиционный ритуал после забитого гола.

«Огромное спасибо Андрею Мостовому за его передачу. Пусть я не отблагодарил его так, как делал это раньше, но говорю ему огромное спасибо за то, что он стал одним из моих ассистентов. По поводу танца — когда мы праздновали гол и обнимались, Клаудиньо всё подначивал и предлагал, потому что это была одна из наших целей — так отпраздновать совместный гол. Сегодня — получилось, исполнили танец», — приводит слова Алберто пресс-служба петербуржского клуба.

Ранее Алберто признавался, что после забитых мячей чистит бутсу одноклубнику, отдавшему голевой пас.

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