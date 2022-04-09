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«Реал» уверенно обыграл дома «Хетафе» в матче 31-го тура Примеры

«Реал» уверенно обыграл дома «Хетафе» в матче 31-го тура Примеры
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Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Хетафе». Хозяева одержали победу — 2:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 38-й минуте отличился полузащитник Каземиро, ему ассистировал Винисиус Жуниор.

Гол Каземиро:

На 68-й минуте преимущество «сливочных» удвоил хавбек Лукас Васкес, голевой пас отдал Родриго.

Мяч Васкеса:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Сесар Сото Градо. Ему помогали ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери – Хорхе Таррага.

После 31 сыгранного тура мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 72 очка. «Хетафе» с 32 очками находится на 14-й строчке в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

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Испания - Примера. 31-й тур
09 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Каземиро – 38'   2:0 Васкес – 68'
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