«Реал» уверенно обыграл дома «Хетафе» в матче 31-го тура Примеры

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Хетафе». Хозяева одержали победу — 2:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 38-й минуте отличился полузащитник Каземиро, ему ассистировал Винисиус Жуниор.

Гол Каземиро:

На 68-й минуте преимущество «сливочных» удвоил хавбек Лукас Васкес, голевой пас отдал Родриго.

Мяч Васкеса:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Сесар Сото Градо. Ему помогали ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери – Хорхе Таррага.



После 31 сыгранного тура мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 72 очка. «Хетафе» с 32 очками находится на 14-й строчке в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

Испанская Примера стала ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей Ла Лиги, а также игры Кубка Италии, аналитические программы и обзоры доступны по подписке «Okko Футбол» — 7 дней за 1 рубль.