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Юри Алберто рассказал, какие слова знает на русском языке

Юри Алберто рассказал, какие слова знает на русском языке
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Нападающий петербуржского «Зенита» Юри Алберто рассказал о своих познаниях в русском языке.

«Это были два отличных месяца. Я знаю совсем немного — слова приветствия, вежливости, благодарности. В Петербурге вся моя семья счастлива», — приводит слова Алберто пресс-служба российского клуба на официальном сайте.

21-летний Алберто перешёл в команду из Санкт-Петербурга в зимнее трансферное окно из бразильского «Интернасьонала» за € 25 млн. За новую команду нападающий в девяти матчах забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Соглашение между «Зенитом» и Юри Алберто было подписано до 2027 года. Рыночная стоимость бразильского футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 12 млн.

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