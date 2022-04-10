«ПСЖ» разгромил «Клермон» — 6:1. У Мбаппе и Неймара — хет-трики, Месси отдал 3 паса

Закончился матч 31-го тура французской Лиги 1 «Клермон» — «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Габриэль-Монпьед» в городе Клермон-Ферран и завершилась победой гостей со счётом 6:1.
На 6-й минуте счёт открыл нападающий «ПСЖ» Неймар, ему ассистировал Лионель Месси. На 19-й минуте преимущество парижан удвоил форвард Килиан Мбаппе, голевой пас отдал Месси. На 42-й минуте один мяч отыграл полузащитник хозяев Жодель Доссу.
На 71-й минуте Неймар реализовал пенальти. Через три минуты Мбаппе сделал дубль, пасовал ему Неймар. На 80-й минуте Мбаппе с передачи Месси оформил хет-трик. На 83-й минуте Неймар забил свой третий гол в матче, ассистировал бразильцу Месси.
После 31 сыгранного тура во французской Лиге 1 «ПСЖ» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 71 очко. «Клермон» (28) – на 17-й строчке.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 10 апреля 2022
-
01:18
-
00:57
-
00:44
-
00:32
-
00:21
-
00:20
-
00:16
-
00:11
-
00:01
- 9 апреля 2022
-
23:52
-
23:47
-
23:33
-
23:30
-
23:14
-
23:11
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
22:52
-
22:46
-
22:38
-
22:20
-
22:17
-
22:13
-
22:08
-
22:07
-
22:03
-
21:41
-
21:41
-
21:33
-
21:32
-
21:24
-
21:24
-
21:08
-
21:03