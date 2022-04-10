«ПСЖ» разгромил «Клермон» — 6:1. У Мбаппе и Неймара — хет-трики, Месси отдал 3 паса

Закончился матч 31-го тура французской Лиги 1 «Клермон» — «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Габриэль-Монпьед» в городе Клермон-Ферран и завершилась победой гостей со счётом 6:1.



На 6-й минуте счёт открыл нападающий «ПСЖ» Неймар, ему ассистировал Лионель Месси. На 19-й минуте преимущество парижан удвоил форвард Килиан Мбаппе, голевой пас отдал Месси. На 42-й минуте один мяч отыграл полузащитник хозяев Жодель Доссу.



На 71-й минуте Неймар реализовал пенальти. Через три минуты Мбаппе сделал дубль, пасовал ему Неймар. На 80-й минуте Мбаппе с передачи Месси оформил хет-трик. На 83-й минуте Неймар забил свой третий гол в матче, ассистировал бразильцу Месси.



После 31 сыгранного тура во французской Лиге 1 «ПСЖ» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 71 очко. «Клермон» (28) – на 17-й строчке.

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