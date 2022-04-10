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«Ювентус» обыграл «Кальяри» благодаря голу Влаховича

«Ювентус» обыграл «Кальяри» благодаря голу Влаховича
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Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А «Кальяри» — «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 10-й минуте отличился нападающий «Кальяри» Жоао Педро, ему ассистировал Рэзван Марин. На 45-й минуте ответный мяч забил защитник туринцев Маттейс де Лигт, голевой пас отдал Хуан Куадрадо. На 75-й минуте забил нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Даниэле Киффи. Ему помогали ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери – Антонио Санторо.

После 32 сыгранных туров «Ювентус» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 62 очка. «Кальяри» (25) – на 17-й строчке.

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Италия - Серия А. 32-й тур
09 апреля 2022, суббота. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Педро – 10'   1:1 де Лигт – 45'   1:2 Влахович – 75'
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