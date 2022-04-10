«Ювентус» обыграл «Кальяри» благодаря голу Влаховича

Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А «Кальяри» — «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 10-й минуте отличился нападающий «Кальяри» Жоао Педро, ему ассистировал Рэзван Марин. На 45-й минуте ответный мяч забил защитник туринцев Маттейс де Лигт, голевой пас отдал Хуан Куадрадо. На 75-й минуте забил нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Даниэле Киффи. Ему помогали ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери – Антонио Санторо.
После 32 сыгранных туров «Ювентус» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 62 очка. «Кальяри» (25) – на 17-й строчке.
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