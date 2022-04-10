Криштиану Роналду опубликовал пост с извинениями перед фанатом, которому разбил телефон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду извинился перед болельщиком, чей телефон он разбил после матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:1).



«В такие трудные моменты всегда сложно справляться с эмоциями. Тем не менее мы всегда должны быть уважительными, терпеливыми и подавать пример молодёжи, которая любит эту прекрасную игру.



Я хочу извиниться за свою вспышку и, если это возможно, в знак приверженности честности и спортивным принципам пригласить этого фаната на матч на «Олд Траффорд», — написал Роналду в соцсетях.



Ранее стало известно, что, когда португалец уходил в подтрибунное помещение после окончания встречи, один из болельщиков протянул телефон. Форвард отмахнулся от руки фаната, после чего телефон упал на землю и отскочил от неё. «Манчестер Юнайтед» начал проверку инцидента.

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