Анчелотти высказался о том, что Гарета Бэйла освистали болельщики «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:0), а также высказался о том, что форварда Гарета Бэйла освистали болельщики.
«Мы близки к титулу, это хорошая серия, но это ещё не конец, мы должны продолжать бороться, у нас теперь две выездные игры с «Севильей» и «Осасуной». Свистки в адрес Бэйла с трибун? Болельщики очень важны, это мы видели в матче с «ПСЖ», Бэйла освистали, но он серьёзный профессионал, и если он в порядке, то может играть», — приводит слова Анчелотти Marca.
После 31 сыгранного тура мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 72 очка. «Хетафе» с 32 очками находится на 14-й строчке в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
- 10 апреля 2022
-
02:57
-
02:34
-
02:33
-
02:14
-
01:43
-
01:41
-
01:18
-
00:57
-
00:44
-
00:32
-
00:21
-
00:20
-
00:16
-
00:11
-
00:01
- 9 апреля 2022
-
23:52
-
23:47
-
23:33
-
23:30
-
23:14
-
23:11
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
22:52
-
22:46
-
22:38
-
22:20
-
22:17
-
22:13
-
22:08
-
22:07
-
22:03
-
21:41
-
21:41