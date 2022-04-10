Анчелотти высказался о том, что Гарета Бэйла освистали болельщики «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:0), а также высказался о том, что форварда Гарета Бэйла освистали болельщики.

«Мы близки к титулу, это хорошая серия, но это ещё не конец, мы должны продолжать бороться, у нас теперь две выездные игры с «Севильей» и «Осасуной». Свистки в адрес Бэйла с трибун? Болельщики очень важны, это мы видели в матче с «ПСЖ», Бэйла освистали, но он серьёзный профессионал, и если он в порядке, то может играть», — приводит слова Анчелотти Marca.

После 31 сыгранного тура мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 72 очка. «Хетафе» с 32 очками находится на 14-й строчке в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».