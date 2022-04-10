Тухель высказался об игре Вернера в матче с «Саутгемптоном» в АПЛ

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался об игре Тимо Вернера в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (6:0), в котором немецкий форвард забил два гола.

«Он мог забить и больше голов. У него было много верных моментов. Мы понимали, что против такого соперника он сможет находить свободные зоны, действуя на своей любимой позиции. Всё остальное зависело от него. Ему удалось показать себя. Мы довольны игрой Вернера», — цитирует Тухеля BBC со ссылкой на Sky Sports.

В текущем сезоне Вернер сыграл за «Челси» в 30 матчах во всех турнирах, забив девять голов, а также отдав четыре голевые передачи. В АПЛ он выходил на поле 16 раз. На его счету три гола.

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