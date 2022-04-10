Каррагер: если победит «Ливерпуль», то это произведёт психологический эффект на «МС»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о последствиях матча между «красными» и «Манчестер Сити».

«Если «Ман Сити» выиграет, то это можно будет считать решающим матчем. Если «Ливерпуль» – то нельзя. Считаю, что четырёхочковый отрыв за семь туров до конца в ситуации, когда обе команды побеждают в каждом матче, станет серьёзным заделом. «Ман Сити» придётся отказаться выигрывать, чтобы дать «Ливерпулю» финишировать на первом месте.

Если победит команда Клоппа, то это произведёт психологический эффект на «МС». Два очка легко можно отыграть, но вот с точки зрения психологии это будет серьёзный удар. В январе все пророчили им чемпионство», – цитирует Каррагера Sky Sports.

Матч 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 10 апреля, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере.



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