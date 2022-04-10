Дани Алвес: Бразилия сделает всё, чтобы выиграть ЧМ, иначе мы украдём трофей

Защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес рассказал о мечте выиграть чемпионат мира.
«Хочу выиграть единственный трофей, которого мне не хватает. Думаю, у нас есть команда, которая может побороться за кубок в Катаре. В нашем составе есть молодые игроки, а также опытные. У нас будут шансы. Но сначала я должен заслужить вызов в сборную. Мы сделаем всё, чтобы добиться успеха, иначе мы украдём трофей», — цитирует Алвеса CalcioNews24 со ссылкой на Sport.es.
Сборная Бразилии сыграет в группе G, где, помимо неё, оказались Сербия, Швейцария и Камерун. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
В текущем сезоне Алвес сыграл за «Барселону» в десяти матчах во всех турнирах, забив один гол, а также сделав три голевые передачи.
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