«Урал» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 12:00

Сегодня, 10 апреля, состоится матч «Урал» — «Крылья Советов». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Крылья Советов».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Иван Абросимов (Санкт-Петербург).
«Крылья Советов» набрали 32 очка в 23 встречах и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (21) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (52).
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