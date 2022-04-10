«Ювентус» присоединился к борьбе за Джесси Лингарда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард может покинуть английский клуб летом, сообщает Mirror.



По информации источника, к борьбе за 29-летнего английского футболиста присоединился туринский «Ювентус». Ранее стало известно, что в услугах Лингарда также заинтересованы «Вест Хэм Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Милан» и «Рома».



Напомним, Лингард выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги и забил 2 гола. Действующий контракт Лингарда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона-2021/2022. В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» предложил англичанину новый контракт, но игрок ответил отказом.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Английская Премьер-лига 2021/2022. 28-й тур:

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