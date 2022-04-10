Хави — о трансферах: мы здесь не для излишеств. «Барселона» должна быть крайне осторожна

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о планах каталонского клуба на летнее трансферное окно.



«Мы в той же экономической ситуации, что и прежде. Мы здесь не для каких-то излишеств. У нас есть команда, мы работаем над составом на следующий сезон. Матеу Алемани, Йорди Кройфф и президент клуба знают о моих приоритетах, но мы должны быть крайне осторожны. Такова сейчас ситуация», — приводит слова Хави Marca.



«Барселона» в 29 матчах набрала 57 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сегодня, 10 апреля, подопечные Хави сыграют с «Леванте» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск.

«Барселона» — «Севилья». Испанская Примера 2021/2022. 30-й тур:

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