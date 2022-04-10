«Урал» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Крыльев Советов» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Крылья Советов».
«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко, Шатов, Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов.
Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Евсеев, Поберёзкин, Мишкич, Железнов, Юшин, Агеев.
«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Зиньковский, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гудков, Якуба, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Соколов, Цыпченко.
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