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«Урал» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ

«Урал» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Крыльев Советов» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Крылья Советов».

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко, Шатов, Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Евсеев, Поберёзкин, Мишкич, Железнов, Юшин, Агеев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Зиньковский, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гудков, Якуба, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Соколов, Цыпченко.

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