«Спартак» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 10 апреля, состоится матч «Спартак» — «Арсенал». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Арсенал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).
«Спартак» набрал 27 очков в 23 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
- 10 апреля 2022
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:18
-
13:06
-
12:57
-
12:54
-
12:49
-
12:37
-
12:33
-
12:23
-
12:17
-
11:52
-
11:49
-
11:42
-
11:38
-
11:27
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:49
-
10:43
-
10:29
-
10:20
-
10:11
-
09:59
-
09:52
-
09:38
-
09:30
-
09:28
-
09:24
-
09:12
-
06:27
-
04:16
-
03:49