«Ростов» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 10 апреля, состоится матч «Ростов» — «Локомотив». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Кирилл Большаков и Дмитрий Ермаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).
«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (25) — на 11-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
- 10 апреля 2022
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