Евсеев: сыграли с основным конкурентом вничью. «Волгу» заслуженно хвалят

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев поделился мнением о результате матча 2-го тура ФНЛ-2 с «Волгой» (2:2).
«Сыграли с основным конкурентом вничью 2:2. Футбол был яркий, эмоций дал много. «Волгу» заслуженно хвалят. Хороший тренер, хорошие игроки. Когда мы забили быстрый гол, они очень прилично смотрелись. Но и мы проявили характер. После перерыва играли уже в свой футбол. Благодарен за поддержу нашим болельщикам. Болели эмоционально, всё было хорошо слышно. Уже в пятницу снова играем в Санкт-Петербурге против «Динамо», — написал Евсеев в своём телеграм-канале.
Вадим Евсеев возглавляет «Шинник» с июня 2021 года. Ранее специалист работал в ивановском «Текстильщике», «Амкаре», махачкалинском «Анжи», «СКА-Хабаровске» и «Уфе». Уфимскую команду Евсеев покинул в 2020 году. На протяжении некоторого времени после завершения профессиональной карьеры он занимался агентской деятельностью.
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