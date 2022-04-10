«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
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Сегодня, 10 апреля, состоится матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. В роли резервного рефери выступит Андре Марринер.
«Манчестер Сити» набрал 73 очка в 30 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (72) — на 2-м месте. В тройку лидеров соревнований также входит лондонский «Челси» (62).
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