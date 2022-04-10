Кечинов: никогда бы не сказал о битве «Спартака» с Тулой. Но до зоны вылета 6 очков

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
«Очки как воздух необходимы обеим командам. Будет борьба, битва. Никогда бы не сказал, что будет битва с «Арсеналом» за очки, но, к сожалению, в этом сезоне «Спартак» находится не на том месте, на которое мы надеялись и предполагали.
Если будет какая-то осечка в матче с «Арсеналом», то красно-белые будут приближаться к зоне вылета. И так всего шесть очков до неё. А впереди игра с «Зенитом», ещё трудные матчи. Нужно выигрывать в воскресенье, чтобы обезопасить себя и спокойно доигрывать чемпионат. Понятно, что о высоких задачах можно забыть», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 10 апреля 2022
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