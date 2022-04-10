Хаманн: не понимаю ажиотажа вокруг Гвардиолы. У Клоппа над ним перевес по заслугам

Бывший футболист «Ливерпуля» Дитмар Хаманн поделился мнением о главном тренере клуба Юргене Клоппе и наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.
«Нельзя подвергать сомнению уровень соперничества между двумя великими тренерами, но я убеждён, что с точки зрения заслуг у Юргена Клоппа есть перевес над Хосепом Гвардиолой. На данный момент есть три тренера, которых я считаю более успешными, чем испанец, поэтому я всё ещё не понимаю этого ажиотажа вокруг его персоны.
Жозе Моуринью стал чемпионом в четырёх разных странах и взял Лигу чемпионов с двумя клубами, в то время как достижениям Карло Анчелотти нет равных, и они улучшатся, если «Реал» сможет выиграть чемпионат Испании. А третий тренер? Для меня это Юрген Клопп. Его достижения в «Ливерпуле», учитывая финансовые возможности клуба, просто замечательны», — цитирует Хаманна Daily Mail.
- 10 апреля 2022
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