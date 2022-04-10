Аллегри — об уходе Дибалы из «Ювентуса»: все романы не вечны

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался по поводу скорого ухода нападающего Пауло Дибалы из туринского клуба.



«История Дибалы и «Ювентуса» заканчивается, потому что все романы не вечны. Такова жизнь. У нас хорошие взаимоотношения, выбор был сделан. Пауло много работает. Он ещё не достиг своей оптимальной формы из-за травм, но он по-прежнему может многое дать команде в ближайшие 40 дней. Он доказывает свой профессионализм, как и другие футболисты, у которых истекает контракт», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.



Напомним, «Ювентус» подтвердил, что Дибала покинет команду летом по истечении срока действия контракта. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 23 матчах чемпионата Италии, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

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