Славко Винчич назначен на ответную игру «Баварии» и «Вильярреала»
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Словенский арбитр Славко Винчич обслужит ответный матч «Баварии» и «Вильярреала» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ему будут помогать ассистенты-соотечественники Томаш Кланчик и Андраш Ковачич. Резервный рефери — Матей Юг. За систему VAR будет отвечать итальянец Массимилиано Эратти. Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу испанцев.
Единственный гол был забит в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился нападающий хозяев Арно Груневелд, ему ассистировал Даниэль Парехо.
Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).
Напомним, на стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2).
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