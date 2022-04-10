Широков: отсутствие Джикии с Тулой не скажется на обороне. Поражения «Спартака» не жду
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
«Поражения «Спартака» я не жду. Никакой отрицательной тенденции нет. Думаю, они вполне способны победить сегодня! Просто «Арсенал» в последнее время достаточно удачно играет в Москве против «Спартака».
Не думаю, что отсутствие Джикии в составе из-за контузии колена скажется на обороне. «Спартаку» есть кем его заменить», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» — «Арсенал» состоится сегодня, 10 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск.
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