Широков: отсутствие Джикии с Тулой не скажется на обороне. Поражения «Спартака» не жду

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

«Поражения «Спартака» я не жду. Никакой отрицательной тенденции нет. Думаю, они вполне способны победить сегодня! Просто «Арсенал» в последнее время достаточно удачно играет в Москве против «Спартака».



Не думаю, что отсутствие Джикии в составе из-за контузии колена скажется на обороне. «Спартаку» есть кем его заменить», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» — «Арсенал» состоится сегодня, 10 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск.