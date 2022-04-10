Экс-директор «Локо» Кузьмичёв: руководству клуба надо прекратить морочить голову РЖД

Бывший директор «Локомотива» Владимир Кузьмичёв оценил взаимоотношения клуба с РЖД.

«Все разговоры руководства «Локо» про перестройку, обучение, ближайшее будущее, европейскую философию – не более чем дежурные фразы, профанация и авантюра. Это относится и к стратегии развития, состоящей из набора слайдов и деклараций, за которую «Локомотив» заплатил 100 млн рублей. В ней нет ничего нового – это типичная спекулятивная стратегия, которая предусматривает активную селекционную деятельность с целью выявления и приобретения перспективных футболистов, которые могут быть с выгодой перепроданы через определённое время.



Такая стратегия несёт большой риск, так как при ней у состава отсутствует стабильность, выгодные предложения могут не поступить, а ещё и о перспективности приобретений по вопросу цена-качество можно поспорить. Такой путь развития актуален только для мощного в финансовом плане клуба с гарантированным финансированием. В наших условиях этот путь абсолютно бесперспективен, поэтому руководству клуба нужно прекратить морочить голову РЖД, болельщикам и общественности.



Презентовал эту стратегию лично Александр Плутник. Но какой с него может быть спрос, если он сам заявил, что в «Локомотиве» не работает? У самовлюблённого Цорна в случае чего готов обратный билет в Германию, где он, наверное, снова займётся недвижимостью или будет помогать отцу по работе в УЕФА. Его деятельность в «Локомотиве» сейчас сводится к посредничеству между иностранными агентами футболистов и клубом, а ведь он занимает пост спортивного директора», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.