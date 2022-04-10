Карло Анчелотти: мы взяли себя в руки после холодного душа от «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вспомнил поражение от «Барселоны» (0:4).

«Мы с самого начала завладели ходом игры с «Хетафе». Мы взяли себя в руки после холодного душа от «Барселоны» и хорошо справились с этой ситуацией. Мы действовали достойно», — цитирует итальянца Marca.

Напомним, в матче 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой каталонского клуба со счётом 4:0. После 31 сыгранного тура мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 72 очка.



Это первая победа каталонского клуба над «Реалом» со 2 марта 2019 года. После этого «Реал» обыграл «Барселону» пять раз, а одна встреча завершилась вничью.