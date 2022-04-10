Роналдиньо: для «Барселоны» всё возможно. Надеюсь, что клуб сможет стать чемпионом Испании

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо выразил надежду, что каталонский клуб сможет стать чемпионом Испании по итогам текущего сезона.



«Я рад, что «Барселона» вновь демонстрирует хороший футбол. Думаю, всё возможно для этой команды. Надеюсь, что «Барселона» сможет завоевать чемпионство. Как фанат я рассчитываю, что всё пойдёт хорошо. Хави вернулся и принёс нам надежду», — приводит слова Роналдиньо Mundo Deportivo.



«Барселона» в 29 матчах набрала 57 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (72). Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».

«Барселона» — «Севилья». Испанская Примера 2021/2022. 30-й тур:

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