Гол Зиньковского принёс «Крыльям Советов» победу в матче с «Уралом»
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В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» принимал «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 53-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский. Результативную передачу отдал нападающий самарского клуба Максим Глушенков. На 84-й минуте защитник «Урала»
Алексей Герасимов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
Самарские «Крылья Советов» набрали 35 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (21) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
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