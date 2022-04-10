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Гол Зиньковского принёс «Крыльям Советов» победу в матче с «Уралом»

Гол Зиньковского принёс «Крыльям Советов» победу в матче с «Уралом»
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В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» принимал «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 53-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский. Результативную передачу отдал нападающий самарского клуба Максим Глушенков. На 84-й минуте защитник «Урала»
Алексей Герасимов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Самарские «Крылья Советов» набрали 35 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (21) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
10 апреля 2022, воскресенье. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Зиньковский – 53'
Удаления: Герасимов – 84' / нет
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