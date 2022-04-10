«Спартак» огласил состав на игру с «Арсеналом»
Поделиться
Сегодня, 10 апреля, состоится матч «Спартак» — «Арсенал». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Арсенал».
Москвичи огласили стартовый состав на игру:
«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Мозес, Соболев, Николсон.
«Спартак» набрал 27 очков в 23 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
Комментарии
- 10 апреля 2022
-
16:48
-
16:46
-
16:30
-
16:25
-
16:17
-
16:11
-
16:08
-
16:00
-
15:55
-
15:51
-
15:35
-
15:33
-
15:32
-
15:30
-
15:23
-
15:19
-
15:19
-
15:15
-
14:56
-
14:53
-
14:48
-
14:46
-
14:38
-
14:26
-
14:12
-
14:00
-
13:53
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:18
-
13:06
-
12:57
-
12:54
-
12:49
Партнерский контент