Хет-трик Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Дженоа» в матче Серии А

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал римский «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
На 31-й минуте встречи счёт открыл защитник «Лацио» Адам Марушич. В компенсированное время первого тайма форвард Чиро Иммобиле упрочил преимущество гостей в счёте. На 63-й минуте Иммобиле отправил второй мяч в ворота «Дженоа». Через 5 минут защитник «Лацио» Патрисио Габаррон забил гол в собственные ворота. На 76-й минуте Иммобиле оформил хет-трик и установил итоговый счёт встречи.
Римский «Лацио» набрал 55 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Дженоа» (22) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (67).
- 10 апреля 2022
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