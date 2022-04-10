Хет-трик Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Дженоа» в матче Серии А

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал римский «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей со счётом 4:1.



На 31-й минуте встречи счёт открыл защитник «Лацио» Адам Марушич. В компенсированное время первого тайма форвард Чиро Иммобиле упрочил преимущество гостей в счёте. На 63-й минуте Иммобиле отправил второй мяч в ворота «Дженоа». Через 5 минут защитник «Лацио» Патрисио Габаррон забил гол в собственные ворота. На 76-й минуте Иммобиле оформил хет-трик и установил итоговый счёт встречи.



Римский «Лацио» набрал 55 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Дженоа» (22) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (67).