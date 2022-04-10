Видео гола Кассьерры через себя в ворота «Уфы»

Сегодня, 10 апреля, проходит матч «Уфа» — «Сочи». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 идёт на центральном стадионе города Уфы.

Нападающий «барсов» Матео Кассьерра открыл счёт в игре на 11-й минуте. Кристиан Нобоа ворвался в штрафную хозяев, обыграл нескольких соперников и выполнил передачу на Кассьерру, а тот ударом через себя отправил мяч в ворота Александра Беленова.

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Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогают ему ассистенты Михаил Иванов (Кострома) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Сочи».

«Сочи» набрал 39 очков в 23 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (21) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).