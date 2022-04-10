Видео гола Кассьерры через себя в ворота «Уфы»

Сегодня, 10 апреля, проходит матч «Уфа» — «Сочи». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 идёт на центральном стадионе города Уфы.
Нападающий «барсов» Матео Кассьерра открыл счёт в игре на 11-й минуте. Кристиан Нобоа ворвался в штрафную хозяев, обыграл нескольких соперников и выполнил передачу на Кассьерру, а тот ударом через себя отправил мяч в ворота Александра Беленова.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогают ему ассистенты Михаил Иванов (Кострома) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Сочи».
«Сочи» набрал 39 очков в 23 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (21) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
- 10 апреля 2022
-
16:48
-
16:46
-
16:30
-
16:25
-
16:17
-
16:11
-
16:08
-
16:00
-
15:55
-
15:51
-
15:35
-
15:33
-
15:32
-
15:30
-
15:23
-
15:19
-
15:19
-
15:15
-
14:56
-
14:53
-
14:48
-
14:46
-
14:38
-
14:26
-
14:12
-
14:00
-
13:53
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:18
-
13:06
-
12:57
-
12:54
-
12:49